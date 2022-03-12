Казакевич выиграла спринт на Кубке СБР, Резцова — вторая
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- © Kalle Parkkinen/Newspix24
Результат россиянки — 22:50,5. Она без ошибок прошла два огневых рубежа.
Второе место заняла Кристина Резцова, которая допустила один промах (+3,4). Третья — белоруска Ирина Лещенко (+9,6).
Напомним, Международный союз биатлонистов отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под его эгидой из-за ситуации на Украине.
Ранее Васильев заявил, что разочаровался в президенте МОК Бахе.