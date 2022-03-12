Васильев заявил, что разочаровался в президенте МОК Бахе

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев раскритиковал президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

«Конечно, на Баха давят со всех сторон. Но каждый для себя должен чётко решить, на какой ты стороне. Если бы Томас был человеком совести, то он бы ушёл. Но Бах остался, а это значит, что он либо слабый человек, либо отчасти согласен с тем, что происходит», — цитирует Васильева «Спорт-Экспресс».

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины. Международный паралимпийский комитет 3 марта не допустил сборную России к зимним Играм 2022 года в Пекине.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко назвал решения МОК и Международного паралимпийского комитета дискриминационными.

Ранее сообщалось, что Тарасова обратилась к российским спортсменам со словами поддержки.