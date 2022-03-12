Васильев заявил, что разочаровался в президенте МОК Бахе

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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев раскритиковал президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.
Васильев заявил, что разочаровался в президенте МОК Бахе
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«Конечно, на Баха давят со всех сторон. Но каждый для себя должен чётко решить, на какой ты стороне. Если бы Томас был человеком совести, то он бы ушёл. Но Бах остался, а это значит, что он либо слабый человек, либо отчасти согласен с тем, что происходит», — цитирует Васильева «Спорт-Экспресс».

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины. Международный паралимпийский комитет 3 марта не допустил сборную России к зимним Играм 2022 года в Пекине.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко назвал решения МОК и Международного паралимпийского комитета дискриминационными.

Ранее сообщалось, что Тарасова обратилась к российским спортсменам со словами поддержки.

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