Тарасова обратилась к российским спортсменам со словами поддержки

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова обратилась к российским спортсменов на фоне санкций.

«Мы должны бороться за своих спортсменов, которые сделали нашу страну великой. Они побеждали на протяжении 40 лет. Обращаюсь к нашим спортсменам в этот период: терпения вам», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

Напомним, что ISU отстранил российских фигуристов от участиях в соревнованиях под своей эгидой. Таким образом, отечественные спортсмены пропустят чемпионат мира во французском Монпелье, который пройдёт с 21 по 27 марта.

Ранее Жулин заявил, что не видит никакого будущего у нашего фигурного катания.