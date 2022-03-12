Тарасова обратилась к российским спортсменам со словами поддержки
- РИА Новости
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«Мы должны бороться за своих спортсменов, которые сделали нашу страну великой. Они побеждали на протяжении 40 лет. Обращаюсь к нашим спортсменам в этот период: терпения вам», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».
Напомним, что ISU отстранил российских фигуристов от участиях в соревнованиях под своей эгидой. Таким образом, отечественные спортсмены пропустят чемпионат мира во французском Монпелье, который пройдёт с 21 по 27 марта.
Ранее Жулин заявил, что не видит никакого будущего у нашего фигурного катания.