Жулин: я не вижу никакого будущего в нашем фигурном катании

Двукратный призёр Олимпийских игр, а ныне тренер Александр Жулин высказался о перспективах России в фигурном катании на фоне санкций.

«Нам стоит обратиться в CAS. Но это бесполезно, потому что, учитывая сложившуюся ситуацию, для любой федерации — как лыжного спорта, так и фигурного катания — это пустая трата времени. Пока эта история будет продолжаться, никто нам ничего не даст и не разрешит», — цитирует Жулина Sport24.

Он также отметил, что Кубок Первого канала в женском одиночном катании и парах равнозначен чемпионату мира. Он добавил, что пока не видит будущего в российском фигурном катании.

Напомним, что ISU отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой. Таким образом, отечественные фигуристы пропустят чемпионат мира во французском Монпелье, который пройдёт с 21 по 27 марта.

Ранее Навка назвала провалом и позором отстранение российских паралимпийцев от Игр в Китае.