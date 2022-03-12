Белорус Смольский выиграл спринт на Кубке СБР, Логинов — третий

Белорусский биатлонист Антон Смольский выиграл спринтерскую гонку на Кубке Союза биатлонистов России (СБР).

Результат белоруса — 24:29,1. На двух огневых рубежах он допустил один промах. Вторым финишировал ещё один белорусский биатлонист — Дмитрий Лазовский, который без ошибок прошёл стрельбу (+47,8).

Лучшим из россиян стал Александр Логинов. Он занял третье место с одним промахом (+50,4).

Напомним, Международный союз биатлонистов отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под его эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее Каминский предложил организовывать совместные турниры с белорусскими биатлонистами.