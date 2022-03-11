Каминский предложил организовывать совместные турниры с белорусскими биатлонистами

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Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский в интервью RT предложил организовывать совместные соревнования с белорусскими спортсменами, пока не будут сняты ограничения.
Каминский предложил организовывать совместные турниры с белорусскими биатлонистами
  • РИА Новости

«Поскольку под санкции попали не только отечественные спортсмены, но и белорусские, надо скооперироваться. Это первое, что приходит в голову. Это даст возможность достаточно качественного соперничества между представителями двух стран... Если добавить в нашу обойму Антона Смольского, Дмитрия Лазовского, Динару Алимбекову, Анну Солу, борьба пойдёт достаточно жёсткая. А с учётом того, что в биатлоне велик элемент случайности, потенциальных соперников лидерам, как и тех, кто сможет претендовать на победу, может оказаться немало», — заявил специалист.

Ранее стало известно, что будущее тренера женской сборной по биатлону Шашилова решится в начале апреля.

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