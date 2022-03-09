Будущее тренера женской сборной по биатлону Шашилова решится в начале апреля

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Стало известно, когда решится будущее тренера женской сборной России по биатлону Михаила Шашилова.
Будущее тренера женской сборной по биатлону Шашилова решится в начале апреля
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Судьбу Шашилова решит тренерский совет и последующее заседание правления СБР, которые пройдут после чемпионата России в Тюмени. Предварительно они запланированы на 4—5 апреля», — цитирует представителя СБР Betonmobile.

Отмечается, что в союзе остались недовольны поведением специалиста в последние дни Олимпиады в Пекине. Поэтому вопрос по тренеру остаётся открытым.

Напомним, что женская сборная России по биатлону завоевала серебряные медали в эстафете на Олимпиаде в Пекине.

Ранее Губерниев отреагировал на решение французского производителя спортивной экипировки Rossignol прекратить сотрудничество с российскими спортсменами, в частности с Александром Большуновым.

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