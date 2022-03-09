Губерниев — о приостановке контракта с Rossignol: не выступать же Большунову на деревянных лыжах

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение французского производителя спортивной экипировки Rossignol прекратить сотрудничество с российскими спортсменами, в частности с Александром Большуновым.
Губерниев — о приостановке контракта с Rossignol: не выступать же Большунову на деревянных лыжах
  • Gettyimages.ru
  • © Doug Pensinger

«Я так понимаю, что у нас в России никто лыжи не делает. Не выступать же Большунову на деревянных лыжах теперь. Очень жаль, что Rossignol поддался этому поветрию санкций. От этой приостановки контракта пострадают все — и Сан Саныч, и французская компания», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Компания связалась с российским лыжником Александром Большуновым после того, как он опубликовал фотографию в Instagram в форме СССР. Rossignol заявил, что не поддерживает этот пост и прекращает сотрудничество с россиянами.

Ранее Большунов заявил, что не будет смотреть Кубок мира по лыжным гонкам.

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