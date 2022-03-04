«Потому что ты русский»: IBU отказался от сотрудничества с одним из лучших биатлонных фотографов

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Ольга Теселько
Международный союз биатлонистов отстранил от работы российского фотографа Евгения Тумашова, который более десяти лет снимал для IBU на крупнейших соревнованиях. По словам россиянина, в личном разговоре с ним шеф фотослужбы IBU не скрывал, что отказ от сотрудничества связан с национальностью специалиста, хотя официально решение объяснили заботой о его безопасности. Сам Тумашов в комментарии RT признался, что не ожидал подобного отношения, и сравнил сложившуюся ситуацию с притеснениями темнокожих в США.
«Потому что ты русский»: IBU отказался от сотрудничества с одним из лучших биатлонных фотографов
  • © Фото из личного архива

Международный союз биатлонистов отстранил от работы на этапе Кубка мира в финском Контиолахти фотографа Евгения Тумашова, который заслуженно считается одним из лучших в своём деле. Он сотрудничал с IBU более десяти лет, но оказался не нужен в один момент. По словам россиянина, когда он приехал на стадион 2 марта, чтобы снять тренировку, к нему подошёл шеф фотослужбы IBU Кристиан Манцони и объявил, что организация больше не нуждается в его услугах.

«Когда я спросил почему, он ответил: «Потому что ты русский», — рассказал Тумашов в беседе с RT.

В тот же день шокированный фотограф собрал вещи и уехал домой. Эта история быстро стала достоянием общественности, и отечественная пресса запросила у IBU комментарий по поводу произошедшего. Неудивительно, что биатлонные чиновники начали отрицать притеснение по национальному признаку, а отъезд Тумашова объяснили исключительно заботой о его благополучии.

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«Мы не отстраняли Евгения от работы. Мы беспокоились о его самочувствии и предоставили ему возможность либо остаться на мероприятии, либо, если будет безопаснее, вернуться домой — с полной оплатой в любом случае. Евгений не работает в IBU, он фрилансер, которого время от времени нанимают. Этап в Контиолахти был последним бронированием (в графике Тумашова на мероприятиях IBU. — RT) в соответствии с планом, сделанным ещё осенью прошлого года», — приводит ответ пресс-службы IBU «Матч ТВ».

В свою очередь, фотограф назвал эти объяснения лукавством, если не сказать лицемерием. По его словам, на самом деле выбора как такового у него не было.

«Манцони действительно предложил мне два варианта. При желании я мог остаться на этапе, мог даже что-то фотографировать, но, как он сказал, мои фотографии им просто не нужны. Кроме того, он сообщил, что меня не допустят на огневой рубеж, поскольку там оружие, а он не может гарантировать мою безопасность! И второй вариант: уехать домой в ту же минуту. Что я и сделал. Я прибыл работать для IBU, а оставаться и ничего не делать или фотографировать просто так было бессмысленно», — подчеркнул специалист.

Тумашов рассказал, что впервые за годы своей работы на международных соревнованиях столкнулся с агрессией. Что самое обидное — со стороны собственных коллег.

«Например, раньше мы хорошо общались с фотографом из чешской сборной, а в этот раз он даже не здоровался, а когда мы встретились взглядами, отвёл глаза и ушёл», — отметил Евгений.

По признанию фотографа, такого отношения к себе он не ожидал и ехал на заключительный этап КМ, предусмотренный контрактом, с желанием сделать красивые снимки.

«Когда услышал, что со мной не хотят работать, потому что я русский, просто не знал, как на это реагировать. Вспомнились времена, когда так же поступали с евреями в фашисткой Германии или с темнокожими в Америке. Мне было непривычно это чувство, когда тебя по национальному признаку лишают того, что ты любишь. Твоего дела, которое раньше всем приносило радость», — посетовал россиянин.

Он задаётся вопросом, как и почему этот негатив смог проникнуть в сферу фотографии, где «не должно быть никакой политики, а только красота».

«Я к фотографии отношусь как к искусству и в спорте, в биатлоне в частности, стараюсь искать красоту, свет. Всё это другие категории, нежели такие странные политические моменты», — подчеркнул собеседник RT.

Тумашов действительно не был штатным сотрудником IBU, но на протяжении более десяти лет федерация заключала с ним ежегодные контракты на определённое количество съёмок. И существует вероятность, что, когда политическая ситуация в мире станет более спокойной, его попросят возобновить сотрудничество. Но сам фотограф пока затрудняется ответить на вопрос, готов ли он вернуться.

«Я не до конца ещё обдумал и осмыслил всё, что произошло. Испытываю сейчас неприятные эмоции, а что будет дальше — посмотрим. В ближайшее время я буду фотографировать на Кубке и чемпионате России в Уфе и Тюмени. Буду очень рад поработать с российской сборной и с белорусами, которые тоже приедут», — рассказал Тумашов.

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Своё мнение о ситуации высказал и известный биатлонный комментатор Дмитрий Губерниев. Он признался, что не удивлён произошедшим.

«Вы сами видите, что события нарастают как снежный ком. Я, например, написал в общий комментаторский чат в социальных сетях, а мне там ответил только один человек. Это совершенно нормально. Было бы странно, если бы Тумашов продолжил сотрудничать с IBU. Он блестящий фотограф, но люди, которые ещё вчера нормально общались, сделали вид, что не знакомы с ним», — заметил ведущий.

Он также удивился объяснениям IBU, что отъезд фотографа якобы связан с соображениями безопасности.

«Сложно сказать, до какой степени это будет продолжаться. Всё развивается слишком стремительно. Ситуация странная, надеюсь, ему полностью выплатят гонорар. Евгений выдал одну версию, IBU — другую. Но я с человеком знаком, и у меня нет оснований ему не верить. В Международном союзе биатлонистов сказали, мол, хотели защитить его. Но от кого? От самих себя?» — резюмировал журналист.

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