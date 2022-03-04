Губерниев не удивлён решением IBU отстранить российского фотографа Тумашова

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение Международного союза биатлонистов (IBU) отстранить от работы российского фотографа Евгения Тумашова.

«К сожалению, меня произошедшее нисколько не удивило. Вы сами видите, что события нарастают как снежный ком. Я, например, написал в общий комментаторский чат в социальных сетях, а мне там ответил только один человек. Это совершенно нормально. Было бы странно, если бы Евгений Тумашов продолжил сотрудничать с IBU. Он блестящий фотограф, но люди, которые ещё вчера нормально общались, сделали вид, что не знакомы с ним», — сказал Губерниев RT.

Ранее сообщалось, что IBU уволил российского фотографа по национальному признаку.