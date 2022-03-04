Губерниев не удивлён решением IBU отстранить российского фотографа Тумашова

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение Международного союза биатлонистов (IBU) отстранить от работы российского фотографа Евгения Тумашова.
Губерниев не удивлён решением IBU отстранить российского фотографа Тумашова
  • РИА Новости

«К сожалению, меня произошедшее нисколько не удивило. Вы сами видите, что события нарастают как снежный ком. Я, например, написал в общий комментаторский чат в социальных сетях, а мне там ответил только один человек. Это совершенно нормально. Было бы странно, если бы Евгений Тумашов продолжил сотрудничать с IBU. Он блестящий фотограф, но люди, которые ещё вчера нормально общались, сделали вид, что не знакомы с ним», — сказал Губерниев RT.

Ранее сообщалось, что IBU уволил российского фотографа по национальному признаку.

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