Губерниев не удивлён решением IBU отстранить российского фотографа Тумашова
- РИА Новости
«К сожалению, меня произошедшее нисколько не удивило. Вы сами видите, что события нарастают как снежный ком. Я, например, написал в общий комментаторский чат в социальных сетях, а мне там ответил только один человек. Это совершенно нормально. Было бы странно, если бы Евгений Тумашов продолжил сотрудничать с IBU. Он блестящий фотограф, но люди, которые ещё вчера нормально общались, сделали вид, что не знакомы с ним», — сказал Губерниев RT.
Ранее сообщалось, что IBU уволил российского фотографа по национальному признаку.