IBU уволил российского фотографа по национальному признаку

Руководство Международного союза биатлонистов (IBU) приняло решение отстранить от работы российского фотографа Евгения Тумашова.

«Шеф фотослужбы IBU Кристиан Манцони сказал мне, что в сложившейся ситуации руководство федерации не хочет, чтобы я был их фотографом, потому что я русский», — цитирует Тумашова «Советский спорт».

Фотограф уточнил, что в IBU заботятся о безопасности соревнований, и его присутствие на огневом рубеже в качестве фотографа вызывает некоторые опасения.

По словам Тумашова, решение о его отстранении приняло руководство IBU, а прекращение работы является временным.

Международный олимпийский комитет 28 февраля рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины.

IBU 2 марта отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под его эгидой.

Ранее Павел Ростовцев назвал некорректным решение IBU отстранить российских биатлонистов.