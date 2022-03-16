«Поняла, что можно побороться»: биатлонистка Сливко выиграла большой масс-старт в Уфе с чужой палкой

Виктория Сливко одержала победу в мега-масс-старте на Кубке СБР и стала чемпионкой страны. Большую часть гонки биатлонистка бежала с палкой Светланы Мироновой, потому что свою потеряла ещё на первом круге. У мужчин быстрее всех дистанцию преодолел представитель Белоруссии Никита Лобастов. В борьбе за второе место и золотую медаль национального чемпионата Эдуард Латыпов опередил Даниила Серохвостова на 0,4 секунды.

Розыгрыш Кубка СБР в среду завершала новая дисциплина — большой масс-старт. Его отличие от классического заключается в количестве участвующих спортсменов: 60 вместо 30. При этом, чтобы избежать проблем на стрельбище, после первого круга на рубеж выходят биатлонисты, ушедшие на дистанцию позже (начиная с 31-го номера), а после второго — раньше.

Россиянки сумели завершить турнир в Уфе на мажорной ноте, заняв все ступени пьедестала почёта. Выиграла гонку Виктория Сливко, преодолевшая дистанцию без единого промаха. Второе место заняла Лариса Куклина, также не допустившая ошибок в стрельбе, но проигравшая ногами 9,5 секунды, а третье — у Ирины Казакевич, которая промахнулась дважды и отстала от победительницы на 24,2 секунды.

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Лидер белорусской сборной Динара Алимбекова также с двумя промахами заняла лишь пятое место, пропустив вперёд Светлану Миронову. А Кристину Резцову, которая лидировала после первой половины дистанции, вновь подвела стрельба — на третьем и четвёртом огневых рубежах она отправила мимо цели пять патронов и финишировала седьмой.

Чемпионка после финиша рассказала, что провела большую часть дистанции с чужой лыжной палкой, которая отличается по размеру от её собственной. Свой инвентарь Сливко потеряла во время стартовой толчеи из-за контакта с кем-то из соперниц, и тренеры на трассе дали ей вручили палку Мироновой.

По признанию Виктории, на заключительном огневом рубеже она считала, что рядом стреляет Алимбекова, и мысленно уже смирилась со вторым местом. На самом же деле со стрельбища вместе с ней убежала соотечественница Куклина.

«Когда уходила со стадиона, посмотрела, что вторая установка закрыта, и подумала: Динара выиграла, я вторая — нормально. А потом услышала, что рядом Лариса, и поняла, что можно побороться за первое место. Я очень рада, конечно. Тем более что бежали с топ-спортсменами, лидерами Кубка мира, и нашими, и белорусами», — поделилась Сливко.

В свою очередь, серебряный призёр рассказала, что стартовать среди большого количества участниц было достаточно сложно: многие биатлонистки ринулись в бой «сломя голову».

«Видимо, был азарт у девчонок. Им хочется себя проявить. Всё же сильнейшие спортсменки приехали. Поэтому с первых метров начали суету выдавать, что и привело к падениям и столкновениям. Рада, что справилась со стрельбой. Очень сильно перестраховывалась на лёжке. Ветер был непредсказуемый: и слева порывами, и справа. Поэтому на стрельбе очень много времени потратила. Но оно того стоило», — отметила двукратная чемпионка Универсиады в эстафете.

Успешнее других из россиянок в Уфе выступила Ирина Казакевич, которая одержала победу в спринте, завоевала серебро в пасьюте и бронзу — в масс-старте. По её признанию, работа по подготовке к соревнованиям была очень плотной, несмотря на то, что это не этап Кубка мира.

«Для меня этот Кубок СБР прошёл удачно. Рада, что у меня получилось многие моменты реализовать в Уфе. Мы готовились, настраивала себя на борьбу на Кубке мира, уже обретя какую-то уверенность. Но была рада выступить здесь, тем более столько болельщиков! Я не так часто соревновалась при таком скоплении людей, особенно когда кричат на рубеже. Для меня это опыт, потому что смогла справиться со стрельбой при такой поддержке», — подчеркнула серебряный призёр Олимпиады.

А вот российским биатлонистам так и не удалось вырвать у белорусских ни одной победы в родных стенах. Если в спринте и пасьюте первенствовал серебряный призёр Игр-2022 Антон Смольский, то в масс-старте отличился Никита Лобастов. За второе и третье место в финишном створе развернулась нешуточная схватка между Эдуардом Латыповым и Даниилом Серохвостовым, победителем из которой вышел трёхкратный бронзовый призёр пекинской Олимпиады. Двух россиян разделили всего 0,4 секунды.

По признанию Латыпова, гонка далась ему непросто, но он хотел во что бы то ни стало порадовать болельщиков. Атлет заявил, что даже специально подпустил к себе Серохвостова перед финишной прямой, чтобы добавить соревнованиям зрелищности.

«Я караулил Даниила, потому что знал, что он в какой-то момент начнёт взвинчивать темп. Моя самая главная задача была выбрать правильную позицию. На финише мои опасения подтвердились, и Даниил догонял. Я полностью сбросил скорость, говоря: «Давай в кошки-мышки играть». Подарили хорошую борьбу. Болельщикам, думаю, это было очень интересно. Они увидели, как два сильных спортсмена разбираются на финише», — рассказал россиянин в эфире «Матч ТВ».

В свою очередь Серохвостов отметил, что гонка была «крутая», а они с Латыповым заранее придумали на неё план, который и реализовали впоследствии. Он заключался в том, чтобы на первых кругах «растянуть толпу и взвинтить темп».

«Поэтому мы сразу ушли в отрыв. Потом уже, после первого рубежа — как пойдёт. Я вёл толпу и ничего не видел. У меня был план убежать от всех, но Эдик понял, что я не смогу, обогнал меня и уехал. Я его еле догнал к финишу, там уже начали на равных рубиться», — отметил уроженец Барнаула.

Старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский оценил выступление своих подопечных в Уфе удовлетворительно, подчеркнув, что есть ряд причин, помешавших одержать победу хотя бы в одной из трёх гонок.

«Первое — ребята форму уже потеряли. Восстановить мы не успели, мало времени было. Ну и пика, как по ходу сезона, уже не получится. Второе — здесь проблема была с лыжами и смазками. Но сейчас уже значительно лучше. Конечно, неприятно дома проигрывать, но здесь не было цели выиграть любой ценой. Сегодня я доволен стрельбой, после того, что было в предыдущих гонках, это прогресс», — отметил специалист.