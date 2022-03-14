«Это классное чувство»: биатлонисты Казакевич и Халили стали чемпионами России в пасьюте

Ирина Казакевич заняла второе место в гонке преследования в рамках Кубка СБР, проходящего в Уфе. При этом она показала лучший результат среди россиянок, что позволило ей стать чемпионкой страны. Победу одержала белорусская биатлонистка Динара Алимбекова, а третьей финишировала Кристина Резцова. В аналогичной гонке у мужчин лучшим среди отечественных спортсменов стал Карим Халили, который финишировал позади трёх белорусских биатлонистов. Первую строчку, как и в спринте двумя днями ранее, занял призёр Олимпийских игр Антон Смольский.

В понедельник в Уфе завершился второй соревновательный день Кубка СБР, который включал в себя две гонки преследования. Этот турнир был организован после того, как отечественную команду наряду со сборной Белоруссии отстранили от участия в этапах Кубка мира и Кубка IBU.

В столицу Башкирии приехали сильнейшие спортсмены из обеих стран, благодаря чему на трассе развернулась драматичная и динамичная борьба. В рамках гонок разыгрываются призовые места кубка, а параллельно лучшие среди россиян получают медали чемпионата страны. Особую атмосферу турниру придают и болельщики, активно поддерживающие всех без исключения атлетов.

Первыми на старт пасьюта вышли мужчины. Единоличным лидером после спринта был белорус Антон Смольский, а лучшую стартовую позицию среди россиян имел Александр Логинов, который отправился на трассу под третьим номером с отставанием в 50,4 секунды. Но уже на первом огневом рубеже уроженец Саратова промахнулся дважды и откатился на восьмую позицию. Серебряный призёр ОИ-2022 оказался недосягаем и только упрочивал своё преимущество по ходу гонки.

Вскоре от основной группы оторвалась тройка преследователей, в которую вошли белорусы Никита Лобастов и Дмитрий Лазовский, а также россиянин Рустам Каюмов. Такой компанией они дошли почти до финишной прямой, но на последних километрах их догнал Карим Халили, который в итоге и занял четвёртое место. Лучший результат среди россиян позволил подмосковному спортсмену получить звание чемпиона страны. Впрочем, для бронзового призёра Олимпиады в Пекине это оказалось слабым утешением.

«Всё равно четвёртый, так что неприятный осадочек остаётся. Не совсем доволен выступлением. Состояние такое интересное. Где-то местами тяжело, где-то отпускало. На первом рубеже вся стрельба сместилась. Это и не позволило попасть в тройку призёров. Мы сами всё отдаём белорусам своими ошибками. В первую очередь всё в наших руках. Надо справляться», — заявил биатлонист в эфире «Матч ТВ».

Результаты других российских олимпийцев ещё более удручающие. Даниил Серохвостов занял восьмое место, Эдуард Латыпов — десятое, а Логинов пришёл к финишу только 21-м.

Бывший биатлонист Максим Чудов после гонки раскритиковал соотечественников за слабое выступление. Он заявил, что спортсмены, вероятно, расслабились, поскольку эти соревнования — не этап Кубка мира, но это не снимает с них ответственности за результат.

«Трасса очень комфортная, подход оптимальный, ветра сегодня практически нет. Нужно было стрелять хорошо, но, видимо, ребята не совсем правильно отработали, халатно отнеслись к гонке. Наши спортсмены однозначно разочаровали, ждём от них положительных результатов, чего не было сегодня», — заявил трёхкратный чемпион мира.

О расслабленности говорил и старший тренер мужской команды Юрий Каминский. По его словам, белорусы сразу после Олимпийских игр отправились на сборы в Рамзау, а россиянам дали возможность отдохнуть, что и наложило отпечаток на их форму.

«Это сказывается на выступлениях, особенно в первых стартах. Постепенно ребята будут приходить в чувство. Если судить по тренировкам, физическое состояние у них достаточно неплохое, не идеальное, но можно показывать достойные результаты», — рассказал специалист.

В женской части соревнований у отечественных болельщиков появилось больше поводов для радости и оптимизма. Первыми на трассу отправились сразу две хозяйки соревнований — Ирина Казакевич и Кристина Резцова, которых преследовали белоруски Ирина Лещенко и Динара Алимбекова. Однако Резцова на первом же огневом рубеже допустила пять промахов, а её место в лидирующей четвёрке заняла отработавшая на ноль Светлана Миронова.

Олимпийская чемпионка — 2018 из Белоруссии вырвалась вперёд после стойки и больше даже близко не подпускала соперниц, хотя и позволила себе два промаха. Вплоть до заключительной стрельбы казалось, что второе и третье места разыграют между собой Лещенко и Миронова, но уроженка Тюменской области повторила недавний антирекорд Резцовой — пять осечек — и выпала из борьбы за награды. Зато сама Кристина на этот раз была точна, впрочем, как и Казакевич, которая ушла с рубежа немного раньше. Также перед Резцовой оказались Лариса Куклина и Лещенко, но их она достаточно легко обогнала. А вот до воспитанницы Михаила Шашилова 25-летняя москвичка не дотянулась и финишировала третьей.

После гонки дочь трёхкратной олимпийской чемпионки корила себя за неудачную первую стрельбу.

«Не знаю, что случилось, но, видимо, моя ошибка в изготовке. У меня с лёжкой очень большие проблемы в этом сезоне. Каждый день происходит что-то новое в не очень хорошем смысле, поэтому ничего удивительного в этих промахах нет. Я даже не расстроилась. Есть только злость на себя, что никак не могу разобраться сама с собой. В целом довольна и гонкой, и своим состоянием. Надеюсь, в мегамасс-старте уже не допущу таких ошибок», — приводит слова Резцовой «Чемпионат».

Алимбекова, в свою очередь, призналась, что победа далась ей не так просто, как могло показаться со стороны, хотя и не стала списывать это на недостаточное количество тренировок в преддверии турнира. Ранее белорусская спортсменка признавалась, что не планировала выступать в Уфе, но поддалась на уговоры национальной федерации.

«Я действительно не хотела сюда ехать и на дистанции уже почувствовала, что не хватает скоростной работы, которая бы мне сегодня ещё больше помогла. Здесь трасса не из простых, поэтому не могу всё спихнуть на то, что не тренировалась как следует. Здесь тяжело всем: и подготовленным, и нет», — подчеркнула биатлонистка.

При этом она отметила особую атмосферу, которая снимает все вопросы о правильности решения посетить соревнование. По словам спортсменки, белорусские болельщики присылают ей сообщения, в которых признаются: они бы тоже хотели побывать на турнире в России.

«После спринта ко мне подходили и маленькие дети, и люди в возрасте, которые благодарили и говорили, что не надеялись меня уже здесь увидеть, но очень рады, что мы приехали. Мы радуем их своим присутствием — это очень приятно, и не хочется обижать людей, которые нас ждали. Я не жалею, что приехала», — отметила Динара.

Особые ощущения от выступлений в Уфе испытала и Казакевич, которая, хотя и заняла в гонке второе место, получила звание чемпионки России на этой дистанции.

«Это классное чувство (петь свой гимн. — RT), несмотря на то что мы выступаем не на Кубке мира. Это такой большой праздник для нас. Спасибо большое организаторам, что пригласили сюда болельщиков», — поделилась спортсменка.

Оценивая проведённую гонку, 24-летняя биатлонистка подчеркнула, что получила важный опыт. Она осталась довольна тем, что «дотерпела до второго места» и в очередной раз проверила свои силы.

«Для меня это важные гонки, особенно контактные, потому что это опыт. Сегодня я смогла справиться с заключительной стойкой в такой ажиотажной ситуации, что для меня плюс. Мы подходили с Ларисой Куклиной, девчонки уже ушли, для меня было важно отработать этот рубеж», — резюмировала серебряная призёрка Олимпиады в Пекине.