Каминский объяснил поражение российских биатлонистов от белорусов на этапе Кубка СБР

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Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал, почему россияне проиграли белорусам на этапе Кубка Союза биатлонистов России (СБР) в Уфе.
Каминский объяснил поражение российских биатлонистов от белорусов на этапе Кубка СБР
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Если говорить о наших спортсменах, то отставание надо было сокращать за счёт безошибочной стрельбы, но её не было. С ходом же всё было в порядке, особенно у Латыпова», — цитирует тренера ТАСС.

По его словам, белорусские биатлонисты после зимней Олимпиады сели на сбор, а россияне праздновали успешное выступление на Играх-2022.

Каминский добавил, что у Александра Логинова, Эдуарда Латыпова на Олимпийских играх был пик спортивной формы. А белорусы, возможно, вошли в форму с отставанием.

Напомним, Карим Халили стал чемпионом России по биатлону в гонке преследования. Он финишировал четвёртым. Второе место в зачёте ЧР занял Рустам Каюмов, третье — Кирилл Бажин.

Весь подиум почёта заняли биатлонисты из Белоруссии. Золотую медаль завоевал Антон Смольский, серебряную — Дмитрий Лазовский, бронзовую — Никита Лобастов.

Гонка прошла в рамках чемпионата России и Кубка Союза биатлонистов России.

Ранее чемпионка Европы по биатлону Виктория Сливко рассказала, почему хочет тренироваться под руководством Андрея Падина, а не Михаила Шашилова.

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