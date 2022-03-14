Каминский объяснил поражение российских биатлонистов от белорусов на этапе Кубка СБР

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал, почему россияне проиграли белорусам на этапе Кубка Союза биатлонистов России (СБР) в Уфе.

«Если говорить о наших спортсменах, то отставание надо было сокращать за счёт безошибочной стрельбы, но её не было. С ходом же всё было в порядке, особенно у Латыпова», — цитирует тренера ТАСС.

По его словам, белорусские биатлонисты после зимней Олимпиады сели на сбор, а россияне праздновали успешное выступление на Играх-2022.

Каминский добавил, что у Александра Логинова, Эдуарда Латыпова на Олимпийских играх был пик спортивной формы. А белорусы, возможно, вошли в форму с отставанием.

Напомним, Карим Халили стал чемпионом России по биатлону в гонке преследования. Он финишировал четвёртым. Второе место в зачёте ЧР занял Рустам Каюмов, третье — Кирилл Бажин.

Весь подиум почёта заняли биатлонисты из Белоруссии. Золотую медаль завоевал Антон Смольский, серебряную — Дмитрий Лазовский, бронзовую — Никита Лобастов.

Гонка прошла в рамках чемпионата России и Кубка Союза биатлонистов России.

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