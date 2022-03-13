Сливко не имеет претензий к Шашилову, но тренироваться хочет у Падина
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«Против Михаила Викторовича Шашилова я ничего против не имею, что сделано — то сделано, никаких обид у меня нет. Я своего мнения не поменяла, я хочу тренироваться с Андреем Викторовичем Падиным, я и сейчас тренировалась по его планам, когда оставалась без команды», — цитирует ТАСС Сливко.
Сливко назвала Падина лучшим тренером в мире. Биатлонистка призналась, что Падин никогда не забывает про неё и всегда поддерживает в любой сложной ситуации.
Сливко в сезоне-2021/22 в составе сборной России принимала участие в этапах Кубка мира по биатлону.
Ранее Сливко призналась, что ей было некомфортно носить российскую символику в Европе.