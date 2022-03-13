Сливко призналась, что ей было некомфортно носить российскую символику в Европе

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Биатлонистка Виктория Сливко рассказала об отношении в Европе к российским спортсменам в свете сложной политической ситуации в мире.
Сливко призналась, что ей было некомфортно носить российскую символику в Европе
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«Честно говоря, было как-то не очень комфортно, если у тебя на спине написано «Россия», потому что смотрят, будто ты враг народа, хотя мы, спортсмены, никакого отношения к этому не имеем. Было немного некомфортно», — цитирует Сливко «Матч ТВ».

Сливко призналась, что старалась не надевать что-то с российской символикой, носила нейтральную одежду.

Сливко в сезоне-2021/22 в составе сборной России принимала участие в этапах Кубка мира по биатлону.

Напомним, что IBU отстранил сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под его эгидой.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил выступление российских и белорусских биатлонистов на Кубке Союза биатлонистов России.

 

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