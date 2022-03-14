Ирина Казакевич стала чемпионкой России по биатлону в гонке преследования в Уфе.

Казакевич заняла второе место в гонке в рамках чемпионата России и Кубка Союза биатлонистов России (СБР). Она пробежала дистанцию 10 км за 32 минуты 58 секунд.

Второе место в зачёте ЧР-2022 заняла Кристина Резцова (+9,4), третье — Лариса Куклина (+42,4).

Золотую медаль завоевала Динара Алимбекова из Белоруссии.

Ранее старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал, почему россияне проиграли белорусам на этапе Кубка Союза биатлонистов России (СБР) в Уфе.