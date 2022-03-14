Олимпийский чемпион по биатлону Васильев назвал главу МОК преступником

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о рекомендациях президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха не допускать российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

«Если глава организации, который должен призывать к миру, к тому, что спорт вне политики, сам затаскивает его в политику, то он самый главный преступник. Официально говорю: Томас Бах — преступник», — цитирует Васильева «Матч ТВ».

Он добавил, что глава МОК, который инициировал отстранение российских спортсменов по всем видам спорта, давно потерял здравый смысл.

28 февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины.

Ранее сообщалось, что российские и белорусские спортсмены отстранены от участия в Универсиаде 2022 года.