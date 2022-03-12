Российские и белорусские спортсмены отстранены от участия в Универсиаде 2022 года

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Международная федерация университетского спорта (FISU) приняла решение отстранить россиян и белорусов от соревнований под своей эгидой до конца 2022 года.
Российские и белорусские спортсмены отстранены от участия в Универсиаде 2022 года

Об этом сообщает пресс-служба организации. Отмечается, что это касается и официальных лиц России и Белоруссии.

«Два студенческих чемпионата мира FISU в России и чемпионат мира FISU среди студентов в Беларуси, запланированные на 2022 год, ранее были отменены. Кубок мира FISU среди студентов по единоборствам и связанные с ним мероприятия, также запланированные на 2022 год, не будут проведены в России», — говорится в заявлении.

Таким образом, российские и белорусские спортсмены пропустят летнюю Универсиаду, которая пройдёт с 26 июня по 7 июля в китайском Чэнду.

28 февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины. Международный паралимпийский комитет 3 марта не допустил сборную России к зимним Играм 2022 года в Пекине.

Ранее депутат Европарламента Кристин Андерсон назвала расизмом отстранение российских спортсменов.

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