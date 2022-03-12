Депутат Европарламента Андерсон назвала расизмом отстранение российских спортсменов

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Член Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» Кристин Андерсон выступила с речью в парламенте Европейского союза и высказалась по поводу отстранения российских спортсменов от международных соревнований.
Депутат Европарламента Андерсон назвала расизмом отстранение российских спортсменов
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Во время своего выступления она подчеркнула, что права человека не должны ущемляться из-за пола, происхождения, расы, языка, веры, религиозных или политических взглядов человека.

«Основные правила сейчас нарушены. На прошлой неделе был представлен полный отчёт по борьбе с расизмом. Было сказано, что сейчас невозможно его возрождение. Но на россиян были наложены санкции в сфере культуры и спорта. В Германии уже были случаи увольнения русских оперных певцов и дирижеров, российские спортсмены дисквалифицированы. Осуждать русских деятелей культуры и спортсменов из-за их происхождения — это расизм в чистом виде», — приводит слова Андерсон Sport24.

По её мнению, теперь отчёт по борьбе с расизмом можно назвать абсурдным, а политические лидеры ведут общество к племенным временам.

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины. Международный паралимпийский комитет 3 марта не допустил сборную России к зимним Играм 2022 года в Пекине.

Ранее президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что не считает призыв к отстранению российских спортсменов политически мотивированным.

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