Халили стал чемпионом России по биатлону в гонке преследования

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Карим Халили стал чемпионом России по биатлону в гонке преследования в Уфе.

23-летний биатлонист из Сергиева Посада показал четвёртое время на дистанции 12,5 км — 36 минут 17,1 секунды. Второе место в зачёте ЧР занял Рустам Каюмов (+0,1), третье — Кирилл Бажин (+0,4).

Весь подиум почёта заняли биатлонисты из Белоруссии.

Золотую медаль завоевал Антон Смольский, серебряную — Дмитрий Лазовский, бронзовую — Никита Лобастов (+22,2; 2).

Гонка прошла в рамках чемпионата России и Кубка Союза биатлонистов России.

Ранее чемпионка Европы по биатлону Виктория Сливко рассказала, почему хочет тренироваться под руководством Андрея Падина, а не Михаила Шашилова.

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