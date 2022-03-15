Биатлонистка Юрлова-Перхт: русофобии в Европе не ощущала

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Чемпионка мира 2015 года по биатлону Екатерина Юрлова-Перхт ответила на вопрос, ощущала ли она на себе когда-либо нетерпимость по национальному признаку в Европе.
Биатлонистка Юрлова-Перхт: русофобии в Европе не ощущала
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«В последние месяцы жила в России, но до этого ничего такого не ощущала. Наоборот, людям была интересна наша культура, наш быт, спрашивали всегда с теплотой. По крайней мере, в моём круге общения. Как сейчас, не  знаю», — цитирует Юрлову «Матч ТВ».

В 2015 году российская спортсменка вышла замуж за массажиста австрийской национальной команды Йозефа Перхта. 

Напомним, что IBU отстранил сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под его эгидой.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о решении норвежского чиновника уволиться из-за отстранения России.

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