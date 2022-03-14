Тарасова высказалась о решении норвежского чиновника уволиться из-за отстранения России
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«Удивительно, что там ещё остались порядочные люди. Хороший поступок, смелый. Могу только выразить уважение этому человеку, потому что он отстаивает интересы мирового спорта», — цитирует Тарасову Sport24.
Напомним, что чиновник покинул свой пост из-за несогласия с запретом российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях.
28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины.
Ранее двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев назвал главу МОК Себастьяна Баха преступником.