Тарасова высказалась о решении норвежского чиновника уволиться из-за отстранения России

Заслуженный тренер по фигурном катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что заместитель председателя Олимпийского комитета Норвегии Ойвинд Ваттердал подал в отставку со своего поста из-за отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

«Удивительно, что там ещё остались порядочные люди. Хороший поступок, смелый. Могу только выразить уважение этому человеку, потому что он отстаивает интересы мирового спорта», — цитирует Тарасову Sport24.

Напомним, что чиновник покинул свой пост из-за несогласия с запретом российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев назвал главу МОК Себастьяна Баха преступником.