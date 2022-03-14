Падин сравнил кадровую ситуацию в сборных России и Белоруссии по биатлону

Тренер сборной Белоруссии по биатлону Андрей Падин поделился мнением по поводу кадровой ситуации в своей нынешней команде и сборной России.

«Сборная Белоруссии достаточно конкурентоспособна, хотя имеются пробелы. У нас очень ограничен пул спортсменов даже в плане участия в классических эстафетах. На Олимпиаде в Пекине все это прекрасно видели: из четырёх человек один оказался явным аутсайдером, не справился с давлением, и эстафета поломалась. Когда я работал с российской командой, ситуация была принципиально иной, да и сейчас она такой остаётся: на третью и четвёртую позиции всегда есть несколько относительно равных претендентов, и основная задача тренера — не ошибиться, делая выбор», — сказал Падин в интервью RT.

Ранее Падин рассказал, какие задачи ставил перед белорусскими биатлонистами на Кубке России.