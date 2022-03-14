Падин рассказал, какие задачи ставил перед белорусскими биатлонистами на Кубке России

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Тренер сборной Белоруссии по биатлону Андрей Падин рассказал, какие задачи ставил перед своими подопечными на текущем Кубке России.
Падин рассказал, какие задачи ставил перед белорусскими биатлонистами на Кубке России
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Ставили ли конкретные цели? Конечно. Как вообще можно работать без цели? Это путь в никуда. Приехать на соревнования, покрасоваться и уехать домой — это не спорт, скорее шоу-бизнес. Поэтому основополагающая задача была у нашей команды одна: посоревноваться с ведущими российскими спортсменами, проверить собственную готовность. С той же целью мы планируем в конце марта приехать на чемпионат России в Тюмень», — сказал Падин в интервью RT.

По его словам, в России достаточно хороший снег, что в марте является большой роскошью.

«Можно получить массу положительных эмоций не только от соревнований, но и от тренировок. Не говоря уже о том, что спортивные выступления позволяют хотя бы кратковременно выкинуть из головы все мысли о политике», — добавил специалист.

Ранее Падин сообщил, что готов тренировать российскую биатлонистку Викторию Сливко.

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