Падин рассказал, какие задачи ставил перед белорусскими биатлонистами на Кубке России

Тренер сборной Белоруссии по биатлону Андрей Падин рассказал, какие задачи ставил перед своими подопечными на текущем Кубке России.

«Ставили ли конкретные цели? Конечно. Как вообще можно работать без цели? Это путь в никуда. Приехать на соревнования, покрасоваться и уехать домой — это не спорт, скорее шоу-бизнес. Поэтому основополагающая задача была у нашей команды одна: посоревноваться с ведущими российскими спортсменами, проверить собственную готовность. С той же целью мы планируем в конце марта приехать на чемпионат России в Тюмень», — сказал Падин в интервью RT.

По его словам, в России достаточно хороший снег, что в марте является большой роскошью.

«Можно получить массу положительных эмоций не только от соревнований, но и от тренировок. Не говоря уже о том, что спортивные выступления позволяют хотя бы кратковременно выкинуть из головы все мысли о политике», — добавил специалист.

Ранее Падин сообщил, что готов тренировать российскую биатлонистку Викторию Сливко.