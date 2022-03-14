Падин сообщил, что готов тренировать биатлонистку Сливко

Тренер сборной Белоруссии по биатлону Андрей Падин сообщил, что готов начать работать с россиянкой Викторией Сливко.

«У меня с Викой прекрасные отношения. Я только за. Если появятся возможности, то без проблем сможем работать с ней более плотно», — цитирует Падина «Матч ТВ».

По его словам, в Белоруссии не видят проблем, если он будет одновременно тренировать национальную сборную и Сливко. Руководство Белорусской федерации биатлона (БФБ) никогда не запрещало работать с прежними подопечными.

Контракт Падина с БФБ заканчивается 31 марта. Неизвестно, продолжит ли он работать главным тренером сборной.

Сливко заявила, что не имеет претензий к тренеру Михаилу Шашилову, но заниматься хочет у Падина.

Ранее старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал, почему россияне проиграли белорусам на этапе Кубка Союза биатлонистов России в Уфе.