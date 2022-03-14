Падин сообщил, что готов тренировать биатлонистку Сливко
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«У меня с Викой прекрасные отношения. Я только за. Если появятся возможности, то без проблем сможем работать с ней более плотно», — цитирует Падина «Матч ТВ».
По его словам, в Белоруссии не видят проблем, если он будет одновременно тренировать национальную сборную и Сливко. Руководство Белорусской федерации биатлона (БФБ) никогда не запрещало работать с прежними подопечными.
Контракт Падина с БФБ заканчивается 31 марта. Неизвестно, продолжит ли он работать главным тренером сборной.
Сливко заявила, что не имеет претензий к тренеру Михаилу Шашилову, но заниматься хочет у Падина.
Ранее старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал, почему россияне проиграли белорусам на этапе Кубка Союза биатлонистов России в Уфе.