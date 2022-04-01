СБР связывалась с Бьорндаленом по поводу сотрудничества в сборной России

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, что руководство союза рассматривало идею приглашения восьмикратного олимпийского чемпиона норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена на пост тренера.
СБР связывалась с Бьорндаленом по поводу сотрудничества в сборной России
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  • © picture alliance

«На Олимпиаде я общался с Бьорндаленом, он был готов обсуждать вопрос работы со сборной России, но сейчас этот вопрос уже отпадает», — цитирует Майгурова ТАСС.

Он также заявил, что история с Бьорндаленом была бы имиджевой, а не финансовой.

«Не знаю, продолжит ли он работать со сборной Китая, но мы с ним обсуждали работу в нашей сборной, когда вместе катались на лыжах. В каком качестве? Тренировать одну из наших команд. Сумма не обсуждалась», — добавил Майгуров.

Напомним, что в настоящее время 48-летний Уле-Эйнар Бьорндален является главным тренером сборной Китая по биатлону, а его супруга — четырёхкратная олимпийская чемпионка из Белоруссии Дарья Домрачева — отвечает за подготовку женской команды.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов раскритиковал работу Михаила Шашилова на посту старшего тренера женской сборной России по биатлону.

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