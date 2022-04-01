Тихонов: Шашилов усугубляет всё своим аморальным поведением

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Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов раскритиковал работу Михаила Шашилова на посту старшего тренера женской сборной России по биатлону.
Тихонов: Шашилов усугубляет всё своим аморальным поведением
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Несколько раз обсуждалось аморальное поведение Шашилова, который любит всё усугублять. Это разве уровень национальной команды?» — цитирует Тихонова Sport24.

По его словам, несмотря на 14 высших учебных заведений физкультуры и огромное количество биатлонных комплексов, сложно найти нормальных специалистов.

«Кто такой Шашилов? Сядет вечером и примет 150 г на грудь. Вся страна знает об этом! Он и за рубежом пару дней из-за этого мог не выходить. Был еле живой», — добавил Тихонов.

Напомним, что тренерский совет Союза биатлонистов России оценил работу старшего тренера Михаила Шашилова в сезоне-2021/22 как удовлетворительную большинством голосов. 23 члена проголосовали за «удовлетворительно», пять членов — за «неудовлетворительно».

Ранее двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался о работе Шашилова на посту старшего тренера женской сборной России по биатлону.

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