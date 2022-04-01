Тихонов: Шашилов усугубляет всё своим аморальным поведением

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов раскритиковал работу Михаила Шашилова на посту старшего тренера женской сборной России по биатлону.

«Несколько раз обсуждалось аморальное поведение Шашилова, который любит всё усугублять. Это разве уровень национальной команды?» — цитирует Тихонова Sport24.

По его словам, несмотря на 14 высших учебных заведений физкультуры и огромное количество биатлонных комплексов, сложно найти нормальных специалистов.

«Кто такой Шашилов? Сядет вечером и примет 150 г на грудь. Вся страна знает об этом! Он и за рубежом пару дней из-за этого мог не выходить. Был еле живой», — добавил Тихонов.

Напомним, что тренерский совет Союза биатлонистов России оценил работу старшего тренера Михаила Шашилова в сезоне-2021/22 как удовлетворительную большинством голосов. 23 члена проголосовали за «удовлетворительно», пять членов — за «неудовлетворительно».

Ранее двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался о работе Шашилова на посту старшего тренера женской сборной России по биатлону.