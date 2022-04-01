Тихонов: Шашилов усугубляет всё своим аморальным поведением
- РИА Новости
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«Несколько раз обсуждалось аморальное поведение Шашилова, который любит всё усугублять. Это разве уровень национальной команды?» — цитирует Тихонова Sport24.
По его словам, несмотря на 14 высших учебных заведений физкультуры и огромное количество биатлонных комплексов, сложно найти нормальных специалистов.
«Кто такой Шашилов? Сядет вечером и примет 150 г на грудь. Вся страна знает об этом! Он и за рубежом пару дней из-за этого мог не выходить. Был еле живой», — добавил Тихонов.
Напомним, что тренерский совет Союза биатлонистов России оценил работу старшего тренера Михаила Шашилова в сезоне-2021/22 как удовлетворительную большинством голосов. 23 члена проголосовали за «удовлетворительно», пять членов — за «неудовлетворительно».
Ранее двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался о работе Шашилова на посту старшего тренера женской сборной России по биатлону.