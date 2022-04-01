Васильев: Шашилов похоронил столько способных спортсменок

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев раскритиковал работу Михаила Шашилова на посту старшего тренера женской сборной России по биатлону.

«Половина спортсменок, которые не готовились с ним, обеспечили серебряную медаль в эстафете. Он похоронил столько способных спортсменок, таких как Гореева, которая вообще никуда не попала и никак себя не проявила, хотя она очень способная и сильная», — цитирует Васильева РИА Новости.

Напомним, что тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) оценил работу старшего тренера Михаила Шашилова в сезоне-2021/22 как удовлетворительную большинством голосов. 23 члена проголосовали за «удовлетворительно», пять членов — за «неудовлетворительно».

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова оценила работу старшего тренера сборной России Михаила Шашилова.