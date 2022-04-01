Анфиса Резцова: Шашилов — никакой тренер для наших девочек

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова оценила работу старшего тренера сборной России Михаила Шашилова.
Анфиса Резцова: Шашилов — никакой тренер для наших девочек
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Шашилов — никакой тренер для наших девочек. Но никого другого ему на смену пока не нашли. Полагаю, что Кристина будет готовиться к следующему сезону самостоятельно, под присмотром Норицына», — цитирует Резцову РИА Новости.

Напомним, что тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) оценил работу старшего тренера Михаила Шашилова в сезоне-2021/22 как удовлетворительную.

Ранее Эдуард Латыпов рассказал, что отпустил ситуацию на последней стойке в эстафете на ОИ-2022.

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