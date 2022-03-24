Шаботова осталась без сборной, Рылов и Большунов — без спонсоров: как российских спортсменов притесняют за патриотизм

Международные и национальные федерации, а также производители амуниции и инвентаря стали наказывать российских спортсменов за любое проявление гражданской позиции. Родившаяся в Москве украинская фигуристка Анастасия Шаботова исключена из национальной сборной. Ранее она поставила лайк под постом Евгения Плющенко. FINA возбудила дисциплинарное дело в отношении двукратного олимпийского чемпиона — пловца Евгения Рылова за участие в концерте, посвящённом воссоединению Крыма и Севастополя с Россией. Бывший спонсор Александра Большунова раскритиковал лыжника за участие в мероприятии, ранее с ним и другими россиянами были разорваны контракты.

Международные и национальные федерации, а также спонсоры в последние дни начали применять необоснованно жёсткие меры по отношению к российским спортсменам, которые каким-либо образом продемонстрировали патриотические чувства.

Так, гроссмейстера Сергея Карякина, который открыто выразил поддержку спецоперации на Украине, ФИДЕ дисквалифицировала на полгода и лишила права выступить на турнире претендентов. Следом пострадали украинская фигуристка Анастасия Шаботова, пловец Евгений Рылов и лыжник Александр Большунов.

Не там поставила лайк

Министерство спорта и молодёжи Украины накануне мирового первенства в Монпелье исключило из состава сборной по фигурному катанию двукратную чемпионку страны Анастасию Шаботову. 16-летняя спортсменка родилась в Москве, занималась в «Москвиче», а в июле 2019 года сменила спортивное гражданство.

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Ранее Анастасия поставила лайк под постом в социальных сетях Евгения Плющенко, в котором двукратный олимпийский чемпион записал следующее видеообращение: «Да, действительно, я горжусь своей страной, своими людьми, своим народом. Я горд, что я русский. Ни в коем случае не радуюсь тому, что происходит сейчас на Украине, но это неизбежная специальная операция», — объяснил тренер.

Плющенко, узнав об исключении фигуристки, пообещал найти её контакты и пригласить тренироваться в его академии.

«Я не знал об этом, не слежу. Но мы с удовольствием готовы её взять в сборную России, ждём её. Готов ли взять Анастасию в свою группу? Очень даже. В мире двойные стандарты, кому-то можно что-то, а кому-то нельзя. А России вообще ничего нельзя делать. Отстаивать свои права нельзя, мы не будем больше слабой страной. Курс, взятый президентом, правильный, всем надо сплотиться и быть вместе, отстаивать нашу Родину и страну», — приводит слова специалиста Metaratings.ru.

Поддержал идею Плющенко и руководитель «Самбо-70» Ренат Лайшев. Он заявил, что спортсменов надо возвращать под своё крыло.

«Всех, кто переживает за эту ситуацию, за которую мы все переживаем. Например, в «Самбо-70» есть девочка из Донецка, ставшая чемпионкой мира. Мальчик из Донецка стал мастером спорта. Мы занимаемся уже на протяжении восьми лет ребятами из Донбасса, предлагаем перейти к нам. У нас эта работа уже давно поставлена. Из любого вида спорта надо приглашать к нам, объединять усилия. Мы только от этого будем сильнее, больше будет взаимопонимания», — сказал Лайшев «Матч ТВ».

Появился не в том месте

Если Шаботову исключили из сборной Украины, то в отношении Евгения Рылова Международная федерация плавания (FINA) открыла дисциплинарное дело. Двукратный олимпийский чемпион, по мнению чиновников, не должен был появляться в «Лужниках» на концерте-митинге, посвящённом воссоединению Крыма и Севастополя с Россией.

В этом же обращении сообщается об отстранении россиян и белорусов от участия в чемпионате мира в Будапеште. Впрочем, ещё за несколько часов до официальной новости Рылов заявил, что бойкотирует турнир в знак поддержки российских спортсменов, которых не допускают к международным соревнованиям.

«Я задумался об этом, когда после начала спецоперации на Украине появился негатив в адрес России и её граждан, когда стали накладываться санкции. Ещё и чемпионат мира перенесли на очень неудобный срок. А что меня добило — это реакция на моё посещение концерта «Крымская весна». После этого я уже думал, как бы всё правильно написать», — пояснил свой поступок двукратный олимпийский чемпион в интервью РИА Новости.

По словам Рылова, решение компании Speedo расторгнуть с ним контракт из-за участия в концерте стало последней каплей.

«Я спокойно реагировал на все негативные заявления, ни с кем не спорил. Правда у всех разная, все смотрят со своих углов. Я блокировал негатив, так как не хотел ничего доказывать, но единственное — я хотел отстаивать своё право говорить и делать выбор в пользу гражданской позиции, чтобы его уважали, а не оскорбляли», — добавил спортсмен.

Придётся менять перчатки

Участие олимпийцев в мероприятии в «Лужниках» не понравилось не только Speedo, но и другим спонсорам. Немецкий производитель перчаток Kinetixx решил разорвать контракт с россиянами через несколько дней после начала спецоперации, сообщает VG. Менеджер по маркетингу бренда Хельмут Ханус также был крайне возмущён тем, что трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов побывал на концерте.

Старший тренер национальной команды Юрий Бородавко спокойно отреагировал на новость о расторжении контракта. Kinetixx — не первый бренд, кто отказывается работать с россиянами. Ранее сотрудничать с ФЛГР перестали производитель лыж Rossignol и поставщик смазочных материалов Swix.

«Давайте не будем нагнетать обстановку. Придёт время — и все вопросы будут решены. Это не тот случай, чтобы вынести это на всеобщее обсуждение. Есть уверенность, что с экипировкой у Саши всё будет нормально», — сказал Бородавко в интервью РИА Новости.

При этом FIS, в отличие от FINA, никаких дисциплинарных санкций в отношении Большунова пока не планирует.