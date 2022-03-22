Винер-Усманова заявила, что Аверины не боятся санкций за участие в митинге-концерте

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) прокомментировала участие Дины и Арины Авериных в концерте-митинге по случаю восьмой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

«Слава Богу, у Авериных нет никаких спонсоров, чтоб вводить санкции или расторгать контракты, мы с ними не связываемся. А с соревнованиями — и так всю Россию отстранили. Поэтому ничего не боимся», — цитирует Винер-Усманову «РБК Спорт».

Митинг-концерт состоялся 18 марта в «Лужниках». В мероприятии приняли участие лыжник Александр Большунов, гимнастки Дина и Арина Аверины, фигуристы Никита Кацалапов и Виктория Синицина. Ведущим мероприятия выступил Дмитрий Губерниев.

Ранее Speedo разорвала контракт с пловцом Рыловым из-за участия в митинге в «Лужниках».