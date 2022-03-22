Speedo разорвала контракт с пловцом Рыловым из-за участия в митинге в «Лужниках»

Руководство компании Speedo приняло решение расторгнуть спонсорский контракт с двукратным олимпийским чемпионом по плаванию россиянином Евгением Рыловым.

Уточняется, что решение было принято из-за участия 25-летнего спортсмена в митинге-концерте на Большой спортивной арене «Лужники» в Москве в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, сообщает Inside the Games.

Митинг-концерт состоялся 18 марта. В мероприятии, помимо Рылова, в том числе приняли участие лыжник Александр Большунов, гимнастки Дина и Арина Аверины, фигуристы Никита Кацалапов и Виктория Синицина.

Компания Speedo производит экипировку для плавания.

Ранее сообщалось, что Adidas приостановила сотрудничество с РФС.

Рылову завоевал две золотые медали на Олимпиаде 2020 года в Токио. На его счету также серебро и бронза.