Speedo разорвала контракт с пловцом Рыловым из-за участия в митинге в «Лужниках»
- © РИА Новости / Григорий Сысоев
Уточняется, что решение было принято из-за участия 25-летнего спортсмена в митинге-концерте на Большой спортивной арене «Лужники» в Москве в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, сообщает Inside the Games.
Митинг-концерт состоялся 18 марта. В мероприятии, помимо Рылова, в том числе приняли участие лыжник Александр Большунов, гимнастки Дина и Арина Аверины, фигуристы Никита Кацалапов и Виктория Синицина.
Компания Speedo производит экипировку для плавания.
Ранее сообщалось, что Adidas приостановила сотрудничество с РФС.
Рылову завоевал две золотые медали на Олимпиаде 2020 года в Токио. На его счету также серебро и бронза.