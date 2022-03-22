Speedo разорвала контракт с пловцом Рыловым из-за участия в митинге в «Лужниках»

Короткая ссылка
Руководство компании Speedo приняло решение расторгнуть спонсорский контракт с двукратным олимпийским чемпионом по плаванию россиянином Евгением Рыловым.
Speedo разорвала контракт с пловцом Рыловым из-за участия в митинге в «Лужниках»
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

Уточняется, что решение было принято из-за участия 25-летнего спортсмена в митинге-концерте на Большой спортивной арене «Лужники» в Москве в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, сообщает Inside the Games.

Митинг-концерт состоялся 18 марта. В мероприятии, помимо Рылова, в том числе приняли участие лыжник Александр Большунов, гимнастки Дина и Арина Аверины, фигуристы Никита Кацалапов и Виктория Синицина.

Компания Speedo производит экипировку для плавания.

Ранее сообщалось, что Adidas приостановила сотрудничество с РФС.

Рылову завоевал две золотые медали на Олимпиаде 2020 года в Токио. На его счету также серебро и бронза.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить