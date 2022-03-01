Adidas приостановила сотрудничество с РФС

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Руководство компании по производству спортивной одежды Adidas приняло решение приостановить сотрудничество с Российским футбольным союзом (РФС).
Adidas приостановила сотрудничество с РФС
  • РИА Новости

«Adidas немедленно приостанавливает сотрудничество с РФС», — сообщили «Матч ТВ» в немецкой компании.

Adidas являлась официальным техническим партнером РФС и предоставляла экипировку для всех сборных России с 2008 года.

Контракт РФС с Adidas должен был действовать до 2026 года.

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и отечественные клубы от международных соревнований из-за ситуации на Украине. Причём 27 февраля ФИФА запретила проведение международных матчей на территории России, а также обязала российскую сборную выступать в матчах под эгидой ФИФА без флага и гимна под наименованием «Сборная РФС».

Ранее сообщалось, что президент Российского футбольного союза (РФС) сохранит должность в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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