FIS не будет вводить санкции против Большунова за участие в концерте в «Лужниках»

Руководство Международной федерации лыжного спорта (FIS) не собирается вводить санкции против россиянина Александра Большунова за участие в концерте-митинге в «Лужниках».

«На данный момент никаких санкций не планируется», — цитирует представителя FIS «Матч ТВ».

Напомним, Сергей Карякин поддержал проведение военной спецоперации на Украине, а в ФИДЕ впоследствии осудили его слова. В итоге россиянин был на шесть месяцев отстранён от участия в соревнованиях под эгидой организации.

Концерт прошёл 18 марта на Большой спортивной арене олимпийского комплекса «Лужники» в Москве.

В минувшем сезоне Большунов завоевал три золотые медали на Олимпиаде в Пекине. Он также стал вторым в общем зачёте Кубка мира.

Ранее Галия Карякина, супруга Сергея Карякина, прокомментировала решение ФИДЕ дисквалифицировать российского гроссмейстера.