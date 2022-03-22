FIS не будет вводить санкции против Большунова за участие в концерте в «Лужниках»
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«На данный момент никаких санкций не планируется», — цитирует представителя FIS «Матч ТВ».
Напомним, Сергей Карякин поддержал проведение военной спецоперации на Украине, а в ФИДЕ впоследствии осудили его слова. В итоге россиянин был на шесть месяцев отстранён от участия в соревнованиях под эгидой организации.
Концерт прошёл 18 марта на Большой спортивной арене олимпийского комплекса «Лужники» в Москве.
В минувшем сезоне Большунов завоевал три золотые медали на Олимпиаде в Пекине. Он также стал вторым в общем зачёте Кубка мира.
Ранее Галия Карякина, супруга Сергея Карякина, прокомментировала решение ФИДЕ дисквалифицировать российского гроссмейстера.