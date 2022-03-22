Жена Карякина — о дисквалификации мужа: смешали шахматы с грязью

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Галия Карякина, супруга Сергея Карякина, прокомментировала решение Международной шахматной федерации (ФИДЕ) дисквалифицировать российского гроссмейстера на шесть месяцев.
Жена Карякина — о дисквалификации мужа: смешали шахматы с грязью
  • © РИА Новости / Владимир Вяткин

«ФИДЕ своей политикой уничтожила эту исключительность и возвышенность шахмат. Смешали шахматы с грязью и лицемерием. Жаль, что ФИДЕ так опозорила этот вид спорта», — написала Карякина в соцсетях.

По её словам, ФИДЕ испугалась и поэтому решила дисквалифицировать Карякина. Она подчеркнула, что ФИДЕ хочет попасть в олимпийские виды спорта. Из-за этого заискивает и выслуживается перед Международным олимпийским комитетом (МОК).

Карякин поддержал проведение военной спецоперации на Украине, а в ФИДЕ впоследствии осудили его слова. В итоге россиянин был на шесть месяцев отстранён от участия в соревнованиях под эгидой организации.

Ранее Карякин предложил создать новую федерацию шахмат.

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