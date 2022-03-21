Карякин предложил создать новую федерацию шахмат

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин после решения Международной шахматной федерации (ФИДЕ) о своей дисквалификации предложил создать новую шахматную организацию.
Карякин предложил создать новую федерацию шахмат
  • Gettyimages.ru
  • © Jason Kempin

«Можно задать вопрос: а зачем нам ФИДЕ? Можно сделать, как в боксе: чтобы было несколько федераций и игроки могли бы сами определять, где им участвовать. Почему мы должны быть зависимы от одной федерации и этих чиновников? Давайте проводить новые турниры, создадим новые федерации, где мы будем независимы», — цитирует Карякина «Спорт-Экспресс».

Он также выразил надежду, что в новых федерациях не будут забывать об основных принципах спорта, а шахматистов не будут отстранять после победы в честном отборе. 

Карякин поддержал проведение военной спецоперации на Украине, а в ФИДЕ впоследствии осудили его слова. В итоге россиянин был на шесть месяцев отстранён от участия в соревнованиях под эгидой организации.

Ранее Карякин выразил мнение, что глава ФИДЕ Аркадий Дворкович отвернулся от российских спортсменов.

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