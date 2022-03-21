Карякин считает, что Дворкович отвернулся от российских спортсменов

Российский гроссмейстер Сергей Карякин раскритиковал действия президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадия Дворковича.

«В целом эти люди показали свою русофобию. Аркадий Дворкович сделал вид, что он не с российскими спортсменами, а европейский чиновник, и решил остаться у руля президента FIDE. Очень некрасиво, но ничего не поделаешь», — цитирует Карякина Metaratings.

ФИДЕ приняла решение об отстранении российского гроссмейстера Сергея Карякина на шесть месяцев из-за поддержки военной спецоперации на Украине.

Примечательно, что комиссия также рассмотрела дело другого отечественного гроссмейстера — Сергея Шипова, который тоже выступил с поддержкой правительства России. Однако его признали невиновным в нарушении кодекса этики ФИДЕ.

Ранее сообщалось, что Федерация шахмат России собирается обжаловать дисквалификацию Карякина.