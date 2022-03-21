Карякин считает, что Дворкович отвернулся от российских спортсменов
- РИА Новости
- © Илья Питалев
«В целом эти люди показали свою русофобию. Аркадий Дворкович сделал вид, что он не с российскими спортсменами, а европейский чиновник, и решил остаться у руля президента FIDE. Очень некрасиво, но ничего не поделаешь», — цитирует Карякина Metaratings.
ФИДЕ приняла решение об отстранении российского гроссмейстера Сергея Карякина на шесть месяцев из-за поддержки военной спецоперации на Украине.
Примечательно, что комиссия также рассмотрела дело другого отечественного гроссмейстера — Сергея Шипова, который тоже выступил с поддержкой правительства России. Однако его признали невиновным в нарушении кодекса этики ФИДЕ.
Ранее сообщалось, что Федерация шахмат России собирается обжаловать дисквалификацию Карякина.