Карякин считает, что Дворкович отвернулся от российских спортсменов

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин раскритиковал действия президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадия Дворковича.
Карякин считает, что Дворкович отвернулся от российских спортсменов
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

«В целом эти люди показали свою русофобию. Аркадий Дворкович сделал вид, что он не с российскими спортсменами, а европейский чиновник, и решил остаться у руля президента FIDE. Очень некрасиво, но ничего не поделаешь», — цитирует Карякина Metaratings.

ФИДЕ приняла решение об отстранении российского гроссмейстера Сергея Карякина на шесть месяцев из-за поддержки военной спецоперации на Украине.

Примечательно, что комиссия также рассмотрела дело другого отечественного гроссмейстера — Сергея Шипова, который тоже выступил с поддержкой правительства России. Однако его признали невиновным в нарушении кодекса этики ФИДЕ.

Ранее сообщалось, что Федерация шахмат России собирается обжаловать дисквалификацию Карякина.

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