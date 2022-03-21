Федерация шахмат России собирается обжаловать дисквалификацию Карякина
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«Федерация шахмат России изучит решение комиссии ФИДЕ по этике и дисциплине в отношении Сергея Карякина и Сергея Шипова. В ближайшее время мы подадим апелляцию: решение о дисквалификации Карякина на полгода будет обжаловано», — приводит слова Филатова сайт Федерации шахмат России.
Отмечается, ФШР выступает против любой дискриминации спортсменов и будет бороться за их права.
«Мы обращаемся к президенту ФИДЕ Аркадию Дворковичу с просьбой взять ситуацию под личный контроль», — добавил Филатов.
Карякин поддержал проведение военной спецоперации на Украине, а в ФИДЕ впоследствии осудили его слова. В итоге россиянин был дисквалифицирован и отстранён на шесть месяцев от соревнований под эгидой организации.
Причём комиссия также рассмотрела дело другого отечественного гроссмейстера — Сергея Шипова, который тоже выступил с поддержкой правительства России. Однако его признали невиновным в нарушении кодекса этики ФИДЕ.
Ранее российский гроссмейстер Сергей Шипов заявил, что отечественных шахматистов фактически заставляют отказываться от гражданства и вешать себе флажок ФИДЕ.