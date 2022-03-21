Федерация шахмат России собирается обжаловать дисквалификацию Карякина

Глава Федерации шахмат России Андрей Филатов сообщил, что организация намерена подать апелляцию на решение Международной шахматной федерации (ФИДЕ) об отстранении гроссмейстера Сергея Карякина.

«Федерация шахмат России изучит решение комиссии ФИДЕ по этике и дисциплине в отношении Сергея Карякина и Сергея Шипова. В ближайшее время мы подадим апелляцию: решение о дисквалификации Карякина на полгода будет обжаловано», — приводит слова Филатова сайт Федерации шахмат России.

Отмечается, ФШР выступает против любой дискриминации спортсменов и будет бороться за их права.

«Мы обращаемся к президенту ФИДЕ Аркадию Дворковичу с просьбой взять ситуацию под личный контроль», — добавил Филатов.

Карякин поддержал проведение военной спецоперации на Украине, а в ФИДЕ впоследствии осудили его слова. В итоге россиянин был дисквалифицирован и отстранён на шесть месяцев от соревнований под эгидой организации.

Причём комиссия также рассмотрела дело другого отечественного гроссмейстера — Сергея Шипова, который тоже выступил с поддержкой правительства России. Однако его признали невиновным в нарушении кодекса этики ФИДЕ.

Ранее российский гроссмейстер Сергей Шипов заявил, что отечественных шахматистов фактически заставляют отказываться от гражданства и вешать себе флажок ФИДЕ.