Шипов: россиян фактически заставляют отказываться от гражданства и вешать себе флажок ФИДЕ

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Российский гроссмейстер Сергей Шипов поделился мнением по поводу участия отечественных шахматистов в соревнованиях под нейтральным статусом.
Шипов: россиян фактически заставляют отказываться от гражданства и вешать себе флажок ФИДЕ
  • AFP
  • © KIRILL KUDRYAVTSEV

«Россиян, которые хотят выступать на международных турнирах, фактически заставляют отказываться от своего гражданства и вешать себе флажок ФИДЕ. А сборные страны вовсе сняты с пробега. В грядущей шахматной Олимпиаде Россия участия не примет, не говоря уже о том, что её перенесли из Москвы и Ханты-Мансийска в Индию. Подобные вещи происходят на уровне ФИДЕ», — сказал Шипов RT.

Ранее Шипов выразил уверенность, что российский гроссмейстер Сергей Карякин имеет полное право принять участие в турнире претендентов по шахматам.

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