Шипов: Карякин имеет полное право принять участие в турнире претендентов по шахматам

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Российский гроссмейстер Сергей Шипов выразил мнение, что дисквалифицированный на полгода его соотечественник Сергей Карякин имеет полное право участвовать в турнире претендентов на матч с действующим чемпионом мира за шахматную корону.
Шипов: Карякин имеет полное право принять участие в турнире претендентов по шахматам
  • Gettyimages.ru
  • © Jason Kempin

«Карякин прошёл стопроцентный отбор и имеет полное право принять участие в турнире претендентов. Более того это мог быть второй взлёт в его карьере. Сложно сказать, сможет ли он ещё вернуться на такой уровень. С одной стороны, жизнь шахматиста довольно долгая. Можно вспомнить Виктора Корчного или Василя Смыслова, которые добивались успеха в «седые» годы. Но шансов на то, чтобы бороться за мировую корону, много не бывает», — сказал Шипов RT.

Он отметил, что решение Международной шахматной федерации (ФИДЕ) нельзя назвать иначе как преступлением, так как Карякин только начал возвращаться в прежнюю форму.

«Нет сомнений, он вернётся на высокий уровень, но снова пробиться в турнир претендентов будет непросто. Остаётся просто его поддержать и пожелать стойкости. Жизнь продолжается, и нужно работать дальше», — добавил Шипов.

Ранее Шипов назвал позорным решение ФИДЕ о дисквалификации Карякина.

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