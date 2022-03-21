Шипов: Карякин имеет полное право принять участие в турнире претендентов по шахматам
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«Карякин прошёл стопроцентный отбор и имеет полное право принять участие в турнире претендентов. Более того это мог быть второй взлёт в его карьере. Сложно сказать, сможет ли он ещё вернуться на такой уровень. С одной стороны, жизнь шахматиста довольно долгая. Можно вспомнить Виктора Корчного или Василя Смыслова, которые добивались успеха в «седые» годы. Но шансов на то, чтобы бороться за мировую корону, много не бывает», — сказал Шипов RT.
Он отметил, что решение Международной шахматной федерации (ФИДЕ) нельзя назвать иначе как преступлением, так как Карякин только начал возвращаться в прежнюю форму.
«Нет сомнений, он вернётся на высокий уровень, но снова пробиться в турнир претендентов будет непросто. Остаётся просто его поддержать и пожелать стойкости. Жизнь продолжается, и нужно работать дальше», — добавил Шипов.
Ранее Шипов назвал позорным решение ФИДЕ о дисквалификации Карякина.