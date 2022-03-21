Шипов: Карякин имеет полное право принять участие в турнире претендентов по шахматам

Российский гроссмейстер Сергей Шипов выразил мнение, что дисквалифицированный на полгода его соотечественник Сергей Карякин имеет полное право участвовать в турнире претендентов на матч с действующим чемпионом мира за шахматную корону.

«Карякин прошёл стопроцентный отбор и имеет полное право принять участие в турнире претендентов. Более того это мог быть второй взлёт в его карьере. Сложно сказать, сможет ли он ещё вернуться на такой уровень. С одной стороны, жизнь шахматиста довольно долгая. Можно вспомнить Виктора Корчного или Василя Смыслова, которые добивались успеха в «седые» годы. Но шансов на то, чтобы бороться за мировую корону, много не бывает», — сказал Шипов RT.

Он отметил, что решение Международной шахматной федерации (ФИДЕ) нельзя назвать иначе как преступлением, так как Карякин только начал возвращаться в прежнюю форму.

«Нет сомнений, он вернётся на высокий уровень, но снова пробиться в турнир претендентов будет непросто. Остаётся просто его поддержать и пожелать стойкости. Жизнь продолжается, и нужно работать дальше», — добавил Шипов.

Ранее Шипов назвал позорным решение ФИДЕ о дисквалификации Карякина.