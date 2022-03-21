Шахматист Шипов назвал позорным решение ФИДЕ о дисквалификации Карякина

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Российский гроссмейстер Сергей Шипов прокомментировал решение Международной шахматной федерации (ФИДЕ) о дисквалификации его соотечественника Сергея Карякина на шесть месяцев.
Шахматист Шипов назвал позорным решение ФИДЕ о дисквалификации Карякина
  • Gettyimages.ru
  • © Jason Kempin

«Это позорное решение. ФИДЕ превратилась в политическую инквизицию. Сегодня наш шахматный мир резко поляризован. К сожалению, большая политика правит бал не только на уровне МОК, но и на уровне до того спокойного мира шахмат, который раньше жил своей жизнью. К сожалению, в международной федерации на первый план вышли люди, занимающие агрессивную прозападную позицию. По сути, происходит сегрегация: кто не с ними, тот против них. Общество делится на чёрное и белое. Убирают людей как из самой ФИДЕ, так и игроков», — сказал Шипов RT.

Карякин поддержал проведение военной спецоперации на Украине, а в ФИДЕ впоследствии осудили его слова.

Причём комиссия также рассмотрела дело другого отечественного гроссмейстера — Сергея Шипова, который тоже выступил с поддержкой правительства России. Однако его признали невиновным в нарушении кодекса этики ФИДЕ.

Ранее Карякин высказался о своей дисквалификации.

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