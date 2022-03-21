Российский шахматист Карякин высказался о своей дисквалификации

Российский гроссмейстер Сергей Карякин поделился мнением о решении Международной шахматной федерации (ФИДЕ) о его дисквалификации на шесть месяцев.

«К сожалению, ФИДЕ решила, что ей ближе европейская позиция, её не интересует честный и спортивный отбор, который я прошёл, она просто взяла и забанила. Это абсолютно позорное решение», — приводит слова Карякина «Матч ТВ».

По его словам, он не помнит аналогичной ситуации за всю историю профессиональных шахмат. Шахматист также пока не решил, будет ли пытаться подавать апелляцию на своё отстранение, но собирается проконсультироваться с юристами.

«Моё чисто человеческое ощущение, что сейчас любой суд встанет на сторону Европы и против России. Мы это прекрасно понимаем. Я не в очень в это верю, но я, конечно, проконсультируюсь», — добавил Карякин.

Карякин поддержал проведение военной спецоперации на Украине, а в ФИДЕ впоследствии осудили его слова.

Причём комиссия также рассмотрела дело другого отечественного гроссмейстера — Сергея Шипова, который тоже выступил с поддержкой правительства России. Однако его признали невиновным в нарушении кодекса этики ФИДЕ.

Ранее сообщалось, что Карякин дисквалифицирован на полгода.