Шаботова исключена из сборной Украины за лайк поста Плющенко в поддержку спецоперации

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Фигуристка Анастасия Шаботова исключена из сборной Украины приказом Министерства молодёжи и спорта.
Шаботова исключена из сборной Украины за лайк поста Плющенко в поддержку спецоперации
  • © РИА Новости / Александр Вильф

Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на вице-президента Украинской федерации фигурного катания на коньках Даниля Амирханова.

Отмечается, что такое решение связано с лайком в социальных сетях. Фигуристке понравился пост двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко о поддержке спецоперации на Украине. Шаботова представляет сборную Украины, но родилась в России.

В настоящий момент во французском Монпелье проходит чемпионат мира по фигурному катанию. ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах.

Ранее Сакамото поделилась мнением об отсутствии российских фигуристок на ЧМ-2022.

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