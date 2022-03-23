Шаботова исключена из сборной Украины за лайк поста Плющенко в поддержку спецоперации
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Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на вице-президента Украинской федерации фигурного катания на коньках Даниля Амирханова.
Отмечается, что такое решение связано с лайком в социальных сетях. Фигуристке понравился пост двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко о поддержке спецоперации на Украине. Шаботова представляет сборную Украины, но родилась в России.
В настоящий момент во французском Монпелье проходит чемпионат мира по фигурному катанию. ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах.
Ранее Сакамото поделилась мнением об отсутствии российских фигуристок на ЧМ-2022.