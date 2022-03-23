Сакамото: без россиянок меня вдруг стали считать претенденткой на золото ЧМ-2022

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Бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине японка Каори Сакамото поделилась мнением об отсутствии российских фигуристок на чемпионате мира в Монпелье (Франция).
Сакамото: без россиянок меня вдруг стали считать претенденткой на золото ЧМ-2022
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«Поскольку российских фигуристок здесь нет, меня вдруг стали считать претенденткой на золотую медаль. Поначалу я не была в лучшей форме, и мне было трудно себя заставить, но за несколько дней моя мотивация поднялась», — сказала Сакамото на пресс-конференции.

Японка лидирует по итогам короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию во французском Монпелье.

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее Плющенко заявил, что в России надо проводить больше турниров по фигурному катанию.

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