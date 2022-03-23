Сакамото: без россиянок меня вдруг стали считать претенденткой на золото ЧМ-2022
- Gettyimages.ru
«Поскольку российских фигуристок здесь нет, меня вдруг стали считать претенденткой на золотую медаль. Поначалу я не была в лучшей форме, и мне было трудно себя заставить, но за несколько дней моя мотивация поднялась», — сказала Сакамото на пресс-конференции.
Японка лидирует по итогам короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию во французском Монпелье.
Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.
Ранее Плющенко заявил, что в России надо проводить больше турниров по фигурному катанию.