Плющенко считает, что в России надо проводить больше турниров по фигурному катанию

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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко считает, что в свете санкций против России необходимо проводить как можно больше турниров в стране с привлечением фигуристов из дружественных государств.
Плющенко считает, что в России надо проводить больше турниров по фигурному катанию
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Соревноваться всё равно надо. Надо проводить турниры внутри страны, подтягивать Китай, Армению, Белоруссию — всех желающих. Я уже высказал предложение: почему бы не запустить в России серию турниров по принципу Гран-при? В те же самые даты проводить шесть этапов и финал. Но не для шести финалистов, а сделать две группы, чтобы было 10 или 12 человек. Без соревнований нельзя. Думаю, что годика через два мы вернёмся на международную арену, и к этому надо быть готовыми», — заявил RT Плющенко.

Ранее Плющенко назвал свой состав на командный турнир фигуристов на Олимпиаде в Пекине.

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