Плющенко назвал свой состав на командный турнир фигуристов на Олимпиаде в Пекине

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, какой бы собрал состав в командном турнире по фигурному катанию на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Предложил бы сделать изменения прежде всего в женском командном турнире. Чтобы Щербакова катала короткую программу, а Трусова — произвольную. В этом варианте, при условии, что Валиева победила бы в личном турнире, все три российские девочки имели бы шанс вернуться из Пекина с золотой медалью. Каждая из них это заслужила и точно была достойна олимпийской победы», — заявил Плющенко RT.

Ранее сообщалось, что Щербакова выступит на ледовом фестивале «Влюблённые в фигурное катание».