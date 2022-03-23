Плющенко назвал свой состав на командный турнир фигуристов на Олимпиаде в Пекине

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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, какой бы собрал состав в командном турнире по фигурному катанию на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.
Плющенко назвал свой состав на командный турнир фигуристов на Олимпиаде в Пекине
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«Предложил бы сделать изменения прежде всего в женском командном турнире. Чтобы Щербакова катала короткую программу, а Трусова — произвольную. В этом варианте, при условии, что Валиева победила бы в личном турнире, все три российские девочки имели бы шанс вернуться из Пекина с золотой медалью. Каждая из них это заслужила и точно была достойна олимпийской победы», — заявил Плющенко RT.

Ранее сообщалось, что Щербакова выступит на ледовом фестивале «Влюблённые в фигурное катание».

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