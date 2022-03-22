Щербакова выступит на ледовом фестивале «Влюблённые в фигурное катание»

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова примет участие в масштабном ледовом фестивале «Влюблённые в фигурное катание».

Представление пройдёт 1 апреля в Москве при поддержке Департамента спорта столицы. На мероприятии также выступят Елизавета Туктамышева, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов и другие.

Напомним, что с 25 по 27 марта состоится Кубок Первого канала в Саранске, который станет заменой чемпионата мира для российских фигуристов.

Ранее Щербакова показала, как исполняет тройной аксель на тренировках.