Щербакова показала, как исполняет тройной аксель на тренировках
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- © Vladimir Pesnya/Epsilon
В своём Telegram-канале фигуристка выложила видео, как исполняет тройной аксель на паркете.
Напомним, что Щербакова идеально выступила в короткой и произвольной программах на Олимпиаде в Пекине. В сумме она набрала 255,95 балла и стала олимпийской чемпионкой в личном турнире.
Фигуристка владеет четверными лутцем и флипом — самыми дорогими по базовой стоимости прыжками. Она также на тренировках исполняет четверной тулуп. Щербакова работает над четверным риттбергером, который она демонстрировала на репетиции показательных выступлений в Пекине.
Ранее Тарасова заявила, что всё равно будет смотреть чемпионат мира по фигурному катанию.