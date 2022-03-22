Щербакова показала, как исполняет тройной аксель на тренировках

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Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова показала, как на паркете исполняет тройной аксель.
Щербакова показала, как исполняет тройной аксель на тренировках
  • Gettyimages.ru
  • © Vladimir Pesnya/Epsilon

В своём Telegram-канале фигуристка выложила видео, как исполняет тройной аксель на паркете.

Напомним, что Щербакова идеально выступила в короткой и произвольной программах на Олимпиаде в Пекине. В сумме она набрала 255,95 балла и стала олимпийской чемпионкой в личном турнире.

Фигуристка владеет четверными лутцем и флипом — самыми дорогими по базовой стоимости прыжками. Она также на тренировках исполняет четверной тулуп. Щербакова работает над четверным риттбергером, который она демонстрировала на репетиции показательных выступлений в Пекине.

Ранее Тарасова заявила, что всё равно будет смотреть чемпионат мира по фигурному катанию.

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