Тарасова заявила, что всё равно будет смотреть чемпионат мира по фигурному катанию

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от предстоящего чемпионата мира по фигурному катанию, который пройдёт без российских спортсменов.

«На мой взгляд, чемпионат мира сильно потеряет в зрелищности без наших фигуристов. Наши спортсмены — украшение любых соревнований. Но смотреть чемпионат мира я всё равно буду. Мне интересно», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт с 21 по 27 марта во французском Монпелье. На турнире не выступят российские фигуристы из-за отстранения ISU в связи с ситуацией на Украине. С мирового первенства также снялись американец Нэйтан Чен и японец Юдзуру Ханю из-за травм.

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